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Ганус: ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

Ганус: ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).

Это прецедент, и я уверен, что World Athletics расценивает его как вызов, и они его приняли. World Athletics сейчас думает о том, что будет, если таким же образом себя поведёт другая легкоатлетическая федерация. Если сейчас на этот прецедент должным образом не отреагировать, внутри ассоциации начнётся разброд и шатания. Поэтому они в своем решении будут предельно жестки, и эти решения будут показательны для всего мира.

Работа по предоставлению российским легкоатлетам нейтрального статуса уже остановлена. Дальше состоится заседание совета, и есть большая вероятность, что на нём будет принято решение о полном исключении ВФЛА из World Athletics. Вхождение же обратно обойдется ещё дороже, зачем это надо? Чей сценарий мы исполняем? Очевидно, что нам он невыгоден.

Не перечислив сейчас $5 миллионов, ВФЛА дала повод взыскать еще $5 млн, которые были наложены условно. У меня есть ощущение, что мы исполняем чей-то ложный сценарий, но он не в интересах нашей страны и нашего спорта. Всё это похоже на странную шахматную партию. Я люблю шахматы, всегда стараюсь моделировать ситуацию, и эта игра не в нашу пользу", — цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Глава ВФЛА Юрченко заявил, что штраф перед World Athletics значительно выше $ 5 млн
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