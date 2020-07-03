Ляйсан Утяшева снялась в «Вечернем Урганте» в необычном платье с разрезом. Фото

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева приняла участие в передаче «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Спортсменка была одета в необычное чёрное платье, причём с одной стороны его дополнил объёмный рукав с разрезом.
Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru
Также Утяшева, чьим супругом является известный шоумен Павел Воля, рассказала, что их сын Роберт внезапно полюбил свадебные конкурсы.
«Ему безумно понравился конкурс, когда мама с папой должны были друг о друга лопнуть шарик. Это было дико смешно. Но мы справились быстро, потому что у меня внизу есть кость, и у Паши там кость. Раз — и всё!
И теперь Роб просит такие конкурсы чуть ли не каждые выходные. Да и невеста у него уже есть. Роберту девочки очень нравятся. Правда, каждый день разные, но нравятся!» — рассказала она.
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