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Ляйсан Утяшева снялась в «Вечернем Урганте» в необычном платье с разрезом. Фото

Ляйсан Утяшева снялась в «Вечернем Урганте» в необычном платье с разрезом. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева приняла участие в передаче «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Спортсменка была одета в необычное чёрное платье, причём с одной стороны его дополнил объёмный рукав с разрезом.

Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru

Также Утяшева, чьим супругом является известный шоумен Павел Воля, рассказала, что их сын Роберт внезапно полюбил свадебные конкурсы.

«Ему безумно понравился конкурс, когда мама с папой должны были друг о друга лопнуть шарик. Это было дико смешно. Но мы справились быстро, потому что у меня внизу есть кость, и у Паши там кость. Раз — и всё!

И теперь Роб просит такие конкурсы чуть ли не каждые выходные. Да и невеста у него уже есть. Роберту девочки очень нравятся. Правда, каждый день разные, но нравятся!» — рассказала она.

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