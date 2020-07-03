«Ночной кошмар, нужно взять топор!» Призёр ЧМ Иванюк — о ситуации с ВФЛА

Чемпион России по прыжкам в высоту, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк высказался о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, вчера, 2 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. Рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам отложено до совета, который пройдёт в конце июля. Задолженность российской стороны перед международной организацией составляет $ 6,31 млн, в том числе $ 5 млн штрафа, о котором было известно уже давно, и $ 1,31 млн затрат, понесённых World Athletics с 30 июня 2019 года по 31 марта 2020 года.

«Чтоб не опускались руки, нужно взять топор! А если серьёзно, то вся эта ситуация вокруг нашей лёгкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому.

Наши лидеры — Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене — пытаются достучаться до нашего руководства. Но если их не слышат, то что делать остальным?

Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Я не видел никакой информации от них о проделанной работе, кроме как «мы много работаем». Простите, но как раз много работаем мы — спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? Да и зачем спортсменам такое руководство», — написал Иванюк в своём «инстаграме».