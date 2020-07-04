Олимпийская чемпионка синхронистка Тиманина рассказал о попадании в сборную по сёрфингу

11-кратная чемпионка мира и золотая медалистка Олимпийских игр в Лондоне по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, как начала заниматься сёрфингом.
«Я просто поехала на Бали. Хотела попробовать что-то новое. И меня как раз позвали в сёрф-лагерь. Я как приехала, так и осталась. Это была любовь с первого взгляда. Просто встала на доску и поняла, что это моё.
Начала тренироваться, кататься. Не могу сказать, что мне было просто. Мне и по сей день сложно. Моё тело совсем не приспособлено к экстремальным видам. Я синхронистка: длинная, вытянутая, мягкая. А в сёрфинге нужно быть такой, немножко мальчиком-девочкой, что ли. Но моё преимущество в том, что в воде я себя чувствую намного лучше, чем на суше. Я выносливая и очень упорная. И пока карьера складывается стремительно. За три года отобраться в сборную и получить право на чемпионат мира — это очень неплохо, я считаю.
Теоретически возможность отобраться на Олимпиаду есть у всех. Повторюсь ещё раз: океан — это стихия, может произойти всё, что угодно. Но, если размышлять трезво, у России пока нет шансов. На Игры попадают 20 сильнейших спортсменов со всего мира, русские фамилии в рейтинге пока ближе к концу первой сотни», — цитирует Анжелику Sport24.
Тиманина должна была выступить в составе сборной России на чемпионате мира по сёрфингу 2020 года, однако соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
- 4 июля 2020
-
00:58
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 3 июля 2020
-
22:47
-
21:50
-
20:20
-
18:40
-
16:04
-
12:42
-
12:25
-
12:01
-
11:14
-
10:37
-
10:01
-
09:01
-
06:22
-
01:02
-
00:24
-
00:06
- 2 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
20:53
-
20:47
-
19:59
-
19:11
-
17:57
-
16:55
-
16:11
-
15:40
-
15:02
-
14:00
-
13:36
-
12:08
-
11:15