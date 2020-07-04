Олимпийская чемпионка синхронистка Тиманина рассказал о попадании в сборную по сёрфингу

11-кратная чемпионка мира и золотая медалистка Олимпийских игр в Лондоне по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, как начала заниматься сёрфингом.



«Я просто поехала на Бали. Хотела попробовать что-то новое. И меня как раз позвали в сёрф-лагерь. Я как приехала, так и осталась. Это была любовь с первого взгляда. Просто встала на доску и поняла, что это моё.



Начала тренироваться, кататься. Не могу сказать, что мне было просто. Мне и по сей день сложно. Моё тело совсем не приспособлено к экстремальным видам. Я синхронистка: длинная, вытянутая, мягкая. А в сёрфинге нужно быть такой, немножко мальчиком-девочкой, что ли. Но моё преимущество в том, что в воде я себя чувствую намного лучше, чем на суше. Я выносливая и очень упорная. И пока карьера складывается стремительно. За три года отобраться в сборную и получить право на чемпионат мира — это очень неплохо, я считаю.



Теоретически возможность отобраться на Олимпиаду есть у всех. Повторюсь ещё раз: океан — это стихия, может произойти всё, что угодно. Но, если размышлять трезво, у России пока нет шансов. На Игры попадают 20 сильнейших спортсменов со всего мира, русские фамилии в рейтинге пока ближе к концу первой сотни», — цитирует Анжелику Sport24.



Тиманина должна была выступить в составе сборной России на чемпионате мира по сёрфингу 2020 года, однако соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Олимпийская чемпионка Тиманина: секс и полноценные тренировки несовместимы