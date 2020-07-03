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Призёр ОИ марафонец Кипсанг дисквалифицирован на четыре года за допинг

Призёр ОИ марафонец Кипсанг дисквалифицирован на четыре года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, экс-рекордсмен мира в марафоне и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Уилсон Кипсанг получил запрет на участие в международных соревнованиях сроком на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте Athletics Integrity Unit.

Причиной такого решения стало нарушение антидопинговых правил — Кипсанг признан виновным в фальсификации предоставленной информации о своём местоположении. Срок дисквалификации 38-летнего атлета отсчитывается с 10 января 2020 года.

Кипсанг известен тем, что, родившись в небольшой кенийской деревне, он никогда не имел тренера. При этом еженедельно он пробегает от 140 до 200 км в составе смешанной группы легкоатлетов.

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