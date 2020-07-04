Глава ВАДА: уважаю решение World Athletics. России необходимо изменить спортивную культуру

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).



Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.



«Как бывший спортсмен, я полностью понимаю разочарование и гнев спортсменов. Но в то же время я уважаю решение World Athletics.



ВАДА не имеет ничего общего с этим решением, однако мы убеждены, что России необходимо изменить свою спортивную культуру. Не секрет, что я поддерживаю единогласное решение нашего исполкома по России.



Знаете, если два таких больших государства, как Россия и США, нападают на нас одинаково, это может указывать лишь на то, что ВАДА независимо. Уверяю вас, что мы хотим продолжать в том же духе», — цитирует Баньку Frankfurter Allgemeine Zeitung.