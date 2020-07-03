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Дарья Клишина: позитивное мышление является моим главным двигателем по жизни

Дарья Клишина: позитивное мышление является моим главным двигателем по жизни
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своём отношении к позитивному и негативному образам мышления.

«Я точно знаю, что отношусь к категории людей, способных мыслить позитивно, даже в самых сложных и неприятных ситуациях. Для меня это является главным двигателем по жизни.

Негативный образ мышления это лишняя и ненужная привычка, которая оттягивает назад. Я стараюсь всегда мыслить позитивно. Я принимаю реальность такой, какая она есть. Без розовых очков. Я всегда стараюсь избегать конфликтов и людей, которые постоянно жалуются на жизнь.

У меня есть хобби, с помощью которого я отвлекаюсь от всего происходящего и набираюсь положительной энергией. Я стараюсь стирать из памяти весь негатив и неудач", — написала Дарья на своей странице в «инстаграме».

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