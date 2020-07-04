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Карлсен обыграл Гири в первом матче финала супертурнира Chessable Masters

Карлсен обыграл Гири в первом матче финала супертурнира Chessable Masters
Другие / Шахматы 0

Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен победил Аниша Гири из Нидерландов в первом матче финала онлайн-супертурнира Chessable Masters.

В четырёх основных партиях шахматисты не сумели выявить победителя, тогда как на тай-брейке оказался сильнее норвежец. Итоговый счёт встречи — 3,5:2,5.

Напомним, в полуфинальной встрече Гири обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего, а Карлсен оказался сильнее представителя Китая Дин Лижэня.

Chessable Masters — третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс. Турнир входит в организованный норвежцем тур, который завершится гранд-финалом. Победителем первого турнира стал сам чемпион мира, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

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