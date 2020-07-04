Число скончавшихся от последствий коронавируса в России превысило 10 тысяч

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6632 человека, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 674 515 человек, из которых выздоровело 446 879. Зафиксировано ещё 168 летальных исходов. За всё время скончалось 10 027 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 680

Московская область — 275

Ханты-Мансийский АО — 273

Санкт-Петербург — 271

Свердловская область — 268

Иркутская область — 235

Нижегородская область — 225

Ямало-Ненецкий АО — 197

Воронежская область — 152

Красноярский край — 136

Мурманская область — 134

Челябинская область — 128

Архангельская область — 117

Новосибирская область — 111

Ульяновская область — 107

Республика Тыва — 100

Саратовская область — 98

Ставропольский край — 96

Ростовская область — 94

Алтайский край — 92

Волгоградская область — 91

Самарская область — 87

Омская область — 87

Оренбургская область — 81

Тюменская область — 81

Пензенская область — 75

Хабаровский край — 74

Приморский край — 69

Тульская область — 68

Ивановская область — 67

Кемеровская область — 67

Республика Коми — 63

Томская область — 63

Чувашская Республика — 62

Краснодарский край — 59

Республика Саха (Якутия) — 57

Республика Дагестан — 55

Пермский край — 43

Белгородская область — 52

Калужская область — 52

Брянская область — 51

Курская область — 51

Ленинградская область — 51

Забайкальский край — 49

Владимирская область — 47

Кабардино-Балкария — 47

Новгородская область — 46

Республика Башкортостан — 46

Камчатский край — 46

Ярославская область — 45

Карачаево-Черкесия — 44

Республика Карелия — 43

Смоленская область — 42

Тамбовская область — 42

Тверская область — 42

Курганская область — 41

Астраханская область — 40

Республика Хакасия — 40

Рязанская область — 39

Республика Калмыкия — 39

Республика Татарстан — 38

Республика Мордовия — 37

Республика Бурятия — 37

Липецкая область — 35

Псковская область — 35

Орловская область — 34

Кировская область — 33

Сахалинская область — 33

Магаданская область — 32

Республика Алтай — 31

Амурская область — 31

Республика Адыгея — 29

Республика Марий Эл — 28

Республика Ингушетия — 26

Удмуртская Республика — 23

Костромская область — 22

Вологодская область — 22

Северная Осетия — Алания — 22

Калининградская область — 18

Чеченская Республика — 9

Республика Крым — 6

Севастополь — 3

Ненецкий АО — 2

Еврейская АО — 2.