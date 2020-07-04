Чернышенко: благодаря Олимпиаде Сочи задал стандарты для развития других городов России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко напомнил, как Олимпийские игры в Сочи 2014 года повлияли на инфраструктуру Краснодарского края и других регионов страны.
«В этот день 13 лет назад в Гватемале состоялась сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр. Тогда в состоянии всеобщей эйфории мы ещё не знали, что благодаря этому решению станет возможным проведение в нашей стране и других крупных международных спортивных соревнований: Универсиады и чемпионата мира по футболу. В тот день, выступая перед членами МОК, президент России Владимир Путин пообещал, что мы сделаем всё, чтобы наши Игры стали лучшими в истории. И мы это сделали.
За семь лет подготовки были практически с нуля построены транспортная и энергетическая инфраструктура, гостиницы и спортивные объекты. Сочи задал стандарты для развития других городов России. Мы создали наследие, которым будут пользоваться многие поколения. В Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована.
Я хочу ещё раз поблагодарить и поздравить всех, кто помог этому случиться, всех тех, кто смотрел, болел, поддерживал. И тех, кто сегодня выбирает Сочи как место для отдыха. Уверен, они об этом не пожалеют», — цитирует Чернышенко ТАСС.
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