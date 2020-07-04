Президент ВАДА назвал восстановление прав РУСАДА в 2018 году правильным решением

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказал мнение, что восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году было верным решением.

«Время показало, что восстановление прав РУСАДА было правильным решением. Благодаря ему, наконец, удалось получить пробы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Хотя повторные анализы проб ещё продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, в пробах которых были обнаружены запрещённые вещества и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные Московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 298 дел. Мы передали их соответствующим антидопинговым организациям для принятия дальнейших мер в отношении этих спортсменов. Наконец, без этого решения не было бы никакого дела РУСАДА, которое в настоящее время рассматривается Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Так что восстановление РУСАДА — трудное, может быть спорное, но хорошее решение», — цитирует Баньку The First News.