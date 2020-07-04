Магнус Карлсен стал победителем третьего онлайн-турнира Chessable Masters

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем третьего онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Во втором матче финала организатор соревнований обыграл Аниша Гири из Нидерландов со счётом 2,5:1,5. Первая партия завершилась победой норвежца, остальные три соперники завершили вничью. Накануне в первом финальном матче Карлсен на тай-брейке одержал победу со счётом 3,5:2,5.

Из российских участников дальше всех по турнирной сетке прошёл Ян Непомнящий, который по итогам трёх полуфинальных матчей уступил Гири.

Победителем первого турнира также стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов. Четвёртый турнир пройдёт с 21 июля по 5 августа. Гранд-финал состоится с 9 по 20 августа.