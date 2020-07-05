«Девять сладких месяцев». Маргарита Мамун выложила фото с сыном

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с сыном.

«Девять сладких месяцев», — подписала снимок Мамун.

Посмотреть фотографию можно на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.