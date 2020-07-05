Волейболист Данилов: в Катаре штраф за выход на улицу без маски — почти 4 млн рублей

Российский волейболист «Аль-Ахли» Роман Данилов рассказал, как в Катаре относятся к пандемии коронавируса.

«Здесь серьёзно относятся к пандемии. Все торговые центры и магазины закрыты, кроме продуктовых, супермаркетов и аптек. Кафе и рестораны работают только навынос. Всё организовано очень прилично: есть специальные боксы для дезинфекции тележек, везде стоят санитайзеры, при входе в супермаркет выдают перчатки. Карантина как такового нет, гулять можно, но обязательно в масках. Недавно разрешили заниматься спортом на улице без масок.



Недавно всех заставили скачать приложение, которое отслеживает состояние здоровья. Приложение умное: если вдруг кто‑то заразился, оно определяет через геолокацию круг контактов, и людей изолируют. Мы сначала не решались, но в итоге установили, потому что без него нельзя выходить на улицу. Штрафы огромные: вышел без маски или приложения – 200 тыс. катарских риалов, то есть примерно 4 млн рублей. А максимальное наказание для злостных нарушителей – до трёх лет лишения свободы», — приводит слова Данилова «БелПресса».