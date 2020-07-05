Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с завоеванием Кубка мира в общем зачёте

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира.
«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Александр Большунов – один из них. Я видел, что некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачёте Кубка мира. Причина проста: мы так и не завершили гонки Кубка мира в США и Канаде из-за COVID-19.
Почему решил вернуться из дистанционной группы в спринтерскую? Считаю, что эта форма тренировок подходит мне лучше. Лыжники должны быть хороши как в спринте, так и на дистанции, чтобы добиться успеха на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх. Многие гонки заканчиваются спринтом, поэтому для поддержания скорости нужно продолжать тренироваться именно в этом, что я и делаю», — приводит слова Клебо Nordic Magazine.
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