«Принцесса». Подписчики восхитились фотографией Маргариты Мамун в красном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в красном безрукавном платье с глубоким вырезом. Спортсменка позирует в движении, чтобы через разрез были видны красивые ноги с босоножках на высоком каблуке.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой спортсменки и отметили, что ей очень идёт красный цвет.

allashishkina_rusallo4ka: Девушка в красном, вы так прекрасны.

tsarxx: Маргарита, вам так идёт этот жгучий красный.

nataliarudenko578: Красавица, образ суперэлегантный.

bxrthbz: Кто эта шикарная девушка?!

iraidatolo: Обалденная.

pola_crazy_girl: Рита, ты очень красивая и нежная девушка.

smikhalishin: Принцесса.

bogdan070577_: Роскошная девочка! Ты прекрасна, Рита! Самая красивая!