«Принцесса». Подписчики восхитились фотографией Маргариты Мамун в красном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в красном безрукавном платье с глубоким вырезом. Спортсменка позирует в движении, чтобы через разрез были видны красивые ноги с босоножках на высоком каблуке.
Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой спортсменки и отметили, что ей очень идёт красный цвет.
allashishkina_rusallo4ka: Девушка в красном, вы так прекрасны.
tsarxx: Маргарита, вам так идёт этот жгучий красный.
nataliarudenko578: Красавица, образ суперэлегантный.
bxrthbz: Кто эта шикарная девушка?!
iraidatolo: Обалденная.
pola_crazy_girl: Рита, ты очень красивая и нежная девушка.
smikhalishin: Принцесса.
bogdan070577_: Роскошная девочка! Ты прекрасна, Рита! Самая красивая!
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