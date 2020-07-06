Менеджер Ласицкене объяснила возможный уход спортсменки из сборной России

Ольга Назарова, менеджер российской прыгуньи в высоту, трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене прокомментировала высказывание спортсменки о возможном уходе из сборной России.
«Пусть каждый понимает это как хочет. Время покажет. Скоро станет всё ясно. Сборной, по сути, уже нет. Вот приведу вам пример. В феврале в Москве прошел турнир «Русская зима». Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но причем здесь долги и призовые, которые формировали привлеченные спонсоры? Как после этого можно всерьез о чем-то говорить?» — приводят слова Назаровой «Известия».
Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
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