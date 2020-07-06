Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Менеджер Ласицкене объяснила возможный уход спортсменки из сборной России

Менеджер Ласицкене объяснила возможный уход спортсменки из сборной России
Другие / Лёгкая атлетика 0

Ольга Назарова, менеджер российской прыгуньи в высоту, трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене прокомментировала высказывание спортсменки о возможном уходе из сборной России.

«Пусть каждый понимает это как хочет. Время покажет. Скоро станет всё ясно. Сборной, по сути, уже нет. Вот приведу вам пример. В феврале в Москве прошел турнир «Русская зима». Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но причем здесь долги и призовые, которые формировали привлеченные спонсоры? Как после этого можно всерьез о чем-то говорить?» — приводят слова Назаровой «Известия».

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Мария Ласицкене допустила уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020