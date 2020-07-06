Олимпийская чемпионка Шишкина подробно объяснила, почему синхронистки не бреют ноги

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила, почему представительницы этого вида спорта не бреют ноги.

«Небритые ноги — залог успеха.

Все элементы, которые мы делаем ногами, строго рассчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды. И при погружении эту самую поверхность мы чувствуем кожей. А самые чувствительные рецепторы на ногах находятся вокруг волосяных фолликулов.

Примерно за неделю до соревнований синхронистки перестают брить ноги. Волосики развеваются в воде, и мы чувствуем, на какой высоте стоим над поверхностью.

Есть 5 основных уровней отсчёта: середина бедра, выше колена, ниже колена, середина голени и щиколотка. Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит, и синхрон может пострадать.

Ради отличного результата на соревнованиях можно недельку и медведем походить.

Знали ли вы об этой волосатой фишечке? И что больше всего удивило?» — написала спортсменка в своём «инстаграме».