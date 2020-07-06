Олимпийская чемпионка Шишкина подробно объяснила, почему синхронистки не бреют ноги

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила, почему представительницы этого вида спорта не бреют ноги.
«Небритые ноги — залог успеха.
Все элементы, которые мы делаем ногами, строго рассчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды. И при погружении эту самую поверхность мы чувствуем кожей. А самые чувствительные рецепторы на ногах находятся вокруг волосяных фолликулов.
Примерно за неделю до соревнований синхронистки перестают брить ноги. Волосики развеваются в воде, и мы чувствуем, на какой высоте стоим над поверхностью.
Есть 5 основных уровней отсчёта: середина бедра, выше колена, ниже колена, середина голени и щиколотка. Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит, и синхрон может пострадать.
Ради отличного результата на соревнованиях можно недельку и медведем походить.
Знали ли вы об этой волосатой фишечке? И что больше всего удивило?» — написала спортсменка в своём «инстаграме».
- 6 июля 2020
-
11:18
-
09:17
-
06:37
-
00:48
- 5 июля 2020
-
22:51
-
21:01
-
17:57
-
13:17
-
12:59
-
09:38
-
00:26
- 4 июля 2020
-
22:08
-
21:42
-
21:06
-
20:15
-
19:54
-
17:51
-
17:18
-
15:21
-
15:12
-
14:18
-
13:35
-
11:35
-
11:17
-
10:02
-
00:58
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 3 июля 2020
-
22:47
-
21:50
-
20:20
-
18:40
-
16:04
-
12:42