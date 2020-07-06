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Ляйсан Утяшева поделилась рецептом пряного молочного супа. Видео

Ляйсан Утяшева поделилась рецептом пряного молочного супа. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала и показала, как можно приготовить пряный молочный суп.

«Есть стереотип, что молочный суп — это обязательно сладкий с сахаром. Я же обожаю солёный, пряный молочный суп из детства по маминому рецепту.

20 минут, минимум ингредиентов, витамины A, B, C, E, железо, и плюс ко всему это отличный вариант профилактики при респираторных заболеваниях… Действует как мощное бактерицидное средство.

Вам понадобится:

1 литр молока (можно безлактозное);
500 мл воды;
4-5 головок репчатого лука (чем больше, тем лучше). Лук добавляем этапами;
2 картошки;
150 граммов вермишели;
соль, смесь перцев по вкусу;
100 граммов сливочного масла.

Весь рецепт смотрите в видео. Приятного аппетита и будьте здоровы!» — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

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