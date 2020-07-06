Гимнастка Солдатова попросила посоветовать фильм, показав фото в купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» новое фото. На снимке можно посмотреть, как спортсменка выглядит в купальнике.
«Нужна ваша помощь. Посоветуйте, пожалуйста, фильм — лёгкий, воодушевляющий и интересный», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
Вот какие фильмы посоветовали подписчики.
«Дневник памяти».
«Достучаться до небес».
«Зелёная книга».
«Невидимый гость — очень крутой и интересный, но он не лёгкий».
«Путь домой».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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