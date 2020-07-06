Подписчице не понравились фото Каролины Севастьяновой с макияжем. Она ответила

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит с ярким макияжем.

«Какое из фото?» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Одной из подписчиц не понравились снимки.

«Не первая и не вторая», — написала она в комментариях

«Эх», — ответила Севастьянова.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.