Министр спорта Матыцин рассказал, как будут проходить I Игры стран СНГ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, как будут проходить I Игры стран СНГ, которые с 4 по 11 сентября пройдут в Казани.

«Игры стран СНГ станут первыми международными мультиспортивными соревнованиями после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Первоначально Игры должны были пройти в конце августа этого года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение об их переносе. Игры планируется провести с 4 по 11 сентября. Данное предложение согласовано с Правительством Российской Федерации и руководством Республики Татарстан.

При проведении соревнований будут задействованы спортивные объекты, которые неоднократно принимали соревнования самого высокого класса, в том числе Всемирную универсиаду и чемпионаты мира. В настоящее время активно прорабатываются организационные вопросы, связанные с безопасностью участников, медицинским и антидопинговым обеспечением, логистикой. Что касается транспорта, то самое оптимальное решение – это организация прилёта участников чартерными рейсами напрямую в Казань. Мы надеемся на участие в Играх сильнейших спортсменов СНГ. Но в странах разная эпидемиологическая ситуация, и в течение июля страны должны подтвердить участие своих команд», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

В I Играх стран СНГ 2020 года в Казани ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) и 1 тысячи официальных делегатов в составе команд из стран СНГ. Соревнования будут обслуживать 810 рефери и судей, в том числе 178 в составах команд-участниц и 21 технический делегат от международных федераций по видам спорта. Будет разыграно 284 комплекта медалей.

В спортивную программу Игр вошли соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.