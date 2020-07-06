Рекордсмен мира среди юношей хочет сменить гражданство из-за ситуации с ВФЛА

Один из самых перспективных легкоатлетов мира 16-летний шестовик Матвей Волков, который зимой с прыжком на 5,50 м отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у шведа Арманда Дюплантиса, планирует сменить спортивное гражданство. Причина хорошо известна — бессрочный запрет на выступления российским атлетам даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics (WA).

Ситуацию прокомментировал отец спортсмена, вице-чемпион мира и Олимпийских игр Константин Волков, который сообщил, что заинтересованность со стороны другой страны есть и письмо с просьбой о переходе уже написано в WA.

«Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств совет WA может рассмотреть вопрос персонально и в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу. Есть ещё второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все её спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.

Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные, процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена.

Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA, я бы не хотел называть.

Собирается ли кто-то ещё пойти тем же путём, что мы с Матвеем? Как минимум ещё один спортсмен. Топ-уровня. Взрослый. Письмо в WA тоже отправлено. Не буду называть фамилию, если человек захочет, сам расскажет. Тем более нужно ещё дождаться ответа WA», — приводит слова Волкова-старшего «Спорт-экспресс».