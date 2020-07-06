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«Плавать легче». Юлия Ефимова рассказала о прогулке по горам

«Плавать легче». Юлия Ефимова рассказала о прогулке по горам
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о путешествии в национальный парк США Йосемити, расположенный в Калифорнии. Спортсменка позирует на склоне горы на фоне одного из водопадов, которыми славится расположенный в горах парк.

«34 км по горам, мои ножки не приспособлены столько ходить (плавать легче), но это того стоило! И в очередной раз спасибо карантину за такую возможность», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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