«Плавать легче». Юлия Ефимова рассказала о прогулке по горам

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о путешествии в национальный парк США Йосемити, расположенный в Калифорнии. Спортсменка позирует на склоне горы на фоне одного из водопадов, которыми славится расположенный в горах парк.
«34 км по горам, мои ножки не приспособлены столько ходить (плавать легче), но это того стоило! И в очередной раз спасибо карантину за такую возможность», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
- 6 июля 2020
-
17:41
-
17:28
-
16:24
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
14:13
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
11:41
-
11:18
-
09:17
-
06:37
-
00:48
- 5 июля 2020
-
22:51
-
21:01
-
17:57
-
13:17
-
12:59
-
09:38
-
00:26
- 4 июля 2020
-
22:08
-
21:42
-
21:06
-
20:15
-
19:54
-
17:51
-
17:18
-
15:21
-
15:12
-
14:18
-
13:35
-
11:35
-
11:17