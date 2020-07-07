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Американский футболист Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта

Американский футболист Махоумс подписал крупнейший
Американский футболист Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал новый контракт с клубом.

В соответствии с условиями соглашения, которое вступит в силу в 2022 году, 24-летний Махоумс за 10 лет заработает $ 503 млн, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта, сообщает ESPN. Предыдущий контракт с клубом спортсмен заключил в 2017 году.

До этого рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году он подписал 12-летний контракт на сумму $ 430 млн.

Махоумс выступает за «Канзас-Сити» с 2017 года. Клуб выбрал его на драфте под 10-м номером. В минувшем сезоне «Канзас-Сити» впервые с 1970 года стал чемпионом НФЛ, выиграв Супербоул, а Махоумса признали самым ценным игроком.

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