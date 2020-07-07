«Круче тренажёрки». Алла Шишкина рассказала, как эффективно тренироваться в бассейне

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как эффективно тренироваться в бассейне.

«Бассейн круче тренажёрки. Многие ошибочно считают бассейн только лишь местом релакса после тренажёрного зала. А на самом деле в бассейне можно очень эффективно выполнять кардио и общесиловые тренировки на все группы мышц. Недаром фигуры пловцов считаются одними из самых идеальных, а ведь их вытачивает вода.

⠀

Взять хотя бы плавание с доской на ногах. Ложитесь на живот, в руки берёте доску для плавания и плывёте 600 метров ноги кроль. Движения должны быть мелкими и идти от бедра. Сушка и прокачка гарантированы.

⠀

Так что если вы достаточно уверенно чувствуете себя в воде, любите плавать и хотите хорошо выглядеть, то существует масса упражнений, которые вам в этом помогут», — написала Шишкина на странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Аллы Шишкиной в "Инстаграме".