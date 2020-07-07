Двукратный чемпион Европы Деманов временно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила двукратного чемпиона Европы россиянина Андрея Деманова в связи с возможным нарушением антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на анаболические андрогенные стероиды. IWF воздержится от комментариев по делу до публикации окончательного решения.
34-летний Деманов выигрывал чемпионат Европы в 2011 и 2014 годах, в его активе также серебряная и бронзовая награды первенств Европы, золотая и серебряная медали Универсиады. Штангист занял четвёртое место в категории до 94 кг на Олимпиаде-2012, но перепроверка его допинг-пробы с Игр в Лондоне показала положительный результат. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на два года. В феврале 2017 года стало известно, что спортсмен завершил карьеру.
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