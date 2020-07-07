«Что круче: сальто или тачка?» Гимнаст Нагорный показал новый трюк
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал новый трюк. Спортсмен сделал акробатическую связку, завершающуюся сальто назад на асфальте на фоне автомобиля «Бамблби».
«Фит с «Бамблби». Что круче? Сальтуха или тачка? Оцените от 0 до 10», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Бамблби — персонаж «Вселенной Трансформеров», имеющий жёлтую с чёрным окраску. В фильме он трансформируется в жёлтый Chevrolet Camaro, который стали называть «Бамблби».
Нагорный завоевал три золотые медали на чемпионате мира—2019 в Штутгарте. Также он является серебряным призёром Олимпийских игр в команде и шестикратным чемпионом Европы.
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