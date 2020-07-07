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«Что круче: сальто или тачка?» Гимнаст Нагорный показал новый трюк

«Что круче: сальто или тачка?» Гимнаст Нагорный показал новый трюк
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал новый трюк. Спортсмен сделал акробатическую связку, завершающуюся сальто назад на асфальте на фоне автомобиля «Бамблби».

«Фит с «Бамблби». Что круче? Сальтуха или тачка? Оцените от 0 до 10», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Бамблби — персонаж «Вселенной Трансформеров», имеющий жёлтую с чёрным окраску. В фильме он трансформируется в жёлтый Chevrolet Camaro, который стали называть «Бамблби».

Нагорный завоевал три золотые медали на чемпионате мира—2019 в Штутгарте. Также он является серебряным призёром Олимпийских игр в команде и шестикратным чемпионом Европы.

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