Усэйн Болт первые показал фото дочери и назвал её имя

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт в день рождения своей возлюбленной Каси Беннетт впервые показал фото дочери и раскрыл её имя.
Дочь Болта и Беннет родилась почти два месяца назад, 17 мая. Родители назвали девочку Олимпия Лайтнинг (Olympia Lightning). Lightning, что в переводе с английского «вспышка молнии», — так называли Усэйна Болта за его мировые рекорды.
«Я хочу поздравить мою Каси с днём рождения и провести со своей семьёй этот особенный день. Я хочу только счастья для тебя и буду изо всех сил стараться сохранить улыбку на твоём лице. Теперь мы вместе с нашей дочерью Олимпией Лайтнинг открыли новую главу. С нетерпением жду, что принесет нам будущее», — написал Болт на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Усэйна Болта в «Инстаграме».
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