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Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин утонул в Австралии

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин утонул в Австралии
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в результате инцидента, который произошёл у берегов Австралии. Об этом информирует 9news.com.au.

Сообщается, что 32-летний спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе в районе города Голд-Кост. По данным представителя местной полиции, Пуллина обнаружил другой дайвер.

«У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним никого не было», — отметил представитель полиции.

Медики на протяжении 45 минут пытались вернуть спортсмена к жизни, но сделать это не удалось.

Пуллин завоевал золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также стал бронзовым призёром в 2017-м. Он был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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