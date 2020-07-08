Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин утонул в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в результате инцидента, который произошёл у берегов Австралии. Об этом информирует 9news.com.au.
Сообщается, что 32-летний спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе в районе города Голд-Кост. По данным представителя местной полиции, Пуллина обнаружил другой дайвер.
«У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним никого не было», — отметил представитель полиции.
Медики на протяжении 45 минут пытались вернуть спортсмена к жизни, но сделать это не удалось.
Пуллин завоевал золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также стал бронзовым призёром в 2017-м. Он был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
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