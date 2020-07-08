Президент ВФЛА пообещал предотвратить смену россиянами спортивного гражданства

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко назвал неприятными заявления трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и победителя ЧМ-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова о возможной смене гражданства и пообещал сделать всё, чтобы этого не случилось.

Напомним, ранее Ласицкене, Шубенков и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не исключили, что перестанут представлять Россию на международных соревнованиях, если ситуация с отстранением ВФЛА не изменится. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $ 6,31 млн.

«Это очень неприятные, но в какой-то мере понятные реакции на ту несправедливость, которую творит World Athletics. Век спортсмена короток, это дело их жизни, они должны реализовывать свой потенциал и видеть плоды своих трудов.

В то же время надо учитывать и понимать, что смена гражданства операционно и процессуально тоже не так уж проста. Очень надеюсь, что и ВФЛА, и спортивное руководство страны сделает всё возможное, чтобы это предотвратить. Мы приложим все усилия, чтобы наши легкоатлеты имели возможность выступать на международных стартах, не активируя опции смены гражданства», — цитирует Юрченко «РБК-Спорт».