В федерации шахмат Югры прошли обыски по делу о мошенничестве

В федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа прошли обыски по ранее возбуждённому уголовному делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах.

«В шахматной федерации округа проводятся следственные мероприятия в рамках ранее возбуждённого уголовного дела о мошенничестве», — сообщил источник.

Сообщается, что обыски в федерации связаны с уголовным делом в отношении руководителя нескольких организаций, расположенных в Югре. По версии правоохранителей, руководитель ряда организаций с 2014 года похищал деньги бюджетных организаций по заключенным с ними договорам на оказание услуг, причём фактически работы, указанные в соглашениях, не выполнялись или выполнялись частично.

Ранее сообщалось, что таким образом обвиняемый необоснованно получил более 1 млн рублей и что его отправили под домашний арест. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции проводили выемку документов, обыски, допрашивали свидетелей и должностных лиц.

По информации издания Znak, обвиняемый по данному делу — Владимир Чернов, бывший сотрудник окружной телерадиокомпании «Югра», создавший после работы в СМИ целый ряд организаций, с которыми и заключали договоры на проведение мероприятий, в том числе спортивных, бюджетные учреждения.