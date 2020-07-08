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Кубок Райдера — 2020 перенесён из-за коронавируса

Кубок Райдера — 2020 перенесён из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Один из главных турниров по гольфу — Кубок Райдера — не состоится в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте соревнований, причиной переноса является пандемия коронавируса.

Турнир должен был состояться с 25 по 27 сентября в Висконсине. Соревнования были перенесены на год и пройдут с 24 по 26 сентября 2021 года. Предыдущий перенос Кубка Райдера состоялся в 2001 году из-за теракта в Нью-Йорке.

Кубок Райдера — командный турнир, в котором соревнуются сборные США и Европы. Проводится каждые два года. В 2018 году победителем Кубка Райдера стала команда Европы.

Ранее стало известно об отмене из-за распространения коронавирусной инфекции ряда престижных марафонов. В 2020 году не состоится и Матч звёзд MLB — главной бейсбольной лиги Америки.

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