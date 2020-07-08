Кубок Райдера — 2020 перенесён из-за коронавируса
Один из главных турниров по гольфу — Кубок Райдера — не состоится в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте соревнований, причиной переноса является пандемия коронавируса.
Турнир должен был состояться с 25 по 27 сентября в Висконсине. Соревнования были перенесены на год и пройдут с 24 по 26 сентября 2021 года. Предыдущий перенос Кубка Райдера состоялся в 2001 году из-за теракта в Нью-Йорке.
Кубок Райдера — командный турнир, в котором соревнуются сборные США и Европы. Проводится каждые два года. В 2018 году победителем Кубка Райдера стала команда Европы.
Ранее стало известно об отмене из-за распространения коронавирусной инфекции ряда престижных марафонов. В 2020 году не состоится и Матч звёзд MLB — главной бейсбольной лиги Америки.
- 8 июля 2020
-
20:17
-
19:03
-
17:28
-
15:47
-
14:51
-
10:37
-
09:32
-
09:15
-
00:10
- 7 июля 2020
-
19:38
-
19:19
-
18:53
-
15:40
-
15:15
-
14:54
-
10:40
-
09:12
-
07:20
- 6 июля 2020
-
22:52
-
17:41
-
17:28
-
16:24
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
14:13
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
11:41
-
11:18
-
09:17
-
06:37
-
00:48
- 5 июля 2020
-
22:51
Партнерский контент