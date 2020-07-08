Россиянки Лагно и Костенюк пробились в четвертьфинал Women's Speed Chess Championship

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Костенюк пробились в четвертьфинал третьего этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.
Гунина во встрече 1/8 финала со счётом 7,5-3,5 обыграла представительницу Казахстана Бибисару Асаубаеву. Костенюк нанесла поражение и россиянке Ольге Гире — 7,5 — 3,5.
Соперницей Лагно в 1/4 финала станет украинка Анна Ушенина, а Костенюк за выход в полуфинал поспорит с Хампи Конеру из Индии.
5 июля состоялся второй этап Гран-при Women's Speed Chess Championship, в котором россиянка Валентина Гунина обыграла украинку Ушенину.
Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.
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