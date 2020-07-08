Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянки Лагно и Костенюк пробились в четвертьфинал Women's Speed Chess Championship

Россиянки Лагно и Костенюк пробились в четвертьфинал Women's Speed Chess Championship
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Костенюк пробились в четвертьфинал третьего этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.

Гунина во встрече 1/8 финала со счётом 7,5-3,5 обыграла представительницу Казахстана Бибисару Асаубаеву. Костенюк нанесла поражение и россиянке Ольге Гире — 7,5 — 3,5.

Соперницей Лагно в 1/4 финала станет украинка Анна Ушенина, а Костенюк за выход в полуфинал поспорит с Хампи Конеру из Индии.

5 июля состоялся второй этап Гран-при Women's Speed Chess Championship, в котором россиянка Валентина Гунина обыграла украинку Ушенину.

Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020