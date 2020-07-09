Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в коротких шортах. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Пользователи оценили красоту Шмидт. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.
«Самая красивая звезда во Вселенной».
«Ты в потрясающей форме, респект».
«Красивая женщина с идеальной фигурой».
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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