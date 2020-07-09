В World Athletics пообещали не разглашать имён россиян, желающих сменить гражданство

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена держать в тайне всю информацию о легкоатлетах, подавших заявления о смене спортивного гражданства.
«World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены», — приводит слова представителя пресс-службы World Athletics ТАСС.
Напомним, ранее чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не исключили, что перестанут представлять Россию на международных соревнованиях, если ситуация с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не изменится. World Athletics будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа теперь составляет $ 6,31 млн.
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