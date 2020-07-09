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Немецкая полиция раскрыла допинговую сеть. У подозреваемых нашли наркотики и пистолет

Немецкая полиция раскрыла допинговую сеть. У подозреваемых нашли наркотики и пистолет
Другие / Прочие виды спорта 0

Полиция Германии в ходе рейда раскрыла допинговую сеть на земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом информирует издание Kolner Stadt-Anzeiger.

Сообщается, что сотрудники полиции задержали девятерых человек, которых подозревают в торговле допингом в крупных масштабах. Полицейские обнаружили лабораторию в гараже одного из подозреваемых. Там хранились запрещённые препараты, среди которых было более 1000 ампул с анаболическими стероидами, наркотики, крупная сумма и пистолет.

Также сообщается, что возраст подозреваемых — от 23 до 40 лет. Их могут осудить за нарушение сразу нескольких законов: о хранении и распространении допинга, хранении наркотиков и оружия.

Ранее российский боксёр Александр Беспутин, проваливший допинг-тест, рассказал, как допинг случайно попал в его организм.

Беспутин, проваливший допинг-тест, рассказал, как допинг случайно попал в его организм
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