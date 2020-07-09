Группа Маркуса Крамера начала сбор в Чайковском

Российские лыжники группы тренера Маркуса Крамера начала сборы на базе «Снежинка» в Чайковском (Пермский край). Об этом сообщается в официальном «инстаграме» Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).



В группу Крамера входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Майя Якунина. К тренировкам вернулись Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.

⠀ Фото доступно на официальной странице в «инстаграме» Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, Кубок мира сезона-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Победителем общего зачёта в мужской части соревнований стал россиянин Александр Большунов, в женском — норвежка Терезе Йохауг.