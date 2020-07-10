«Красный Яр» втаптывал ЦСКА в землю, игра дошла до потасовки. Лучшие кадры с матча

Вчера, 9 июля, в Москве на стадионе «Спортивный городок» в матче 4-го тура Лига ставок — чемпионата России по регби красноярский клуб «Красный Яр» в гостях обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 24:19.



«Красный Яр» одержал третью победу подряд в чемпионате. ЦСКА проиграл во всех четырех сыгранных турах. В турнирной таблице лидирует с 16 очками «Локомотив-Пенза», «Красный Яр» идёт на второй строчке, набрав 13 очков. ЦСКА с одним очком в активе занимает восьмое место, «Булава» замыкает таблицу, не набрав очков.



Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учётом социальной дистанции.

Полуфиналы и финал чемпионата России состоятся уже в 2021 году.



Лучшие кадры матча ЦСКА — «Красный Яр» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.