Юрий Ганус подаст в суд на авторов «телеграм»-канала. Глава РУСАДА обвиняет их в клевете

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус намерен подать иск на авторов «телеграм»-канала «Постправда», которые обвинили функционера в коррупции.



По информации, опубликованной на «Постправде», Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, в результате чего за 2018 и 2019 гг. Ганус мог присвоить себе более 100 млн рублей.



«Те люди, которые это сделали, даже не понимают, какой вред они наносят антидопиговой системе России. Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин этой статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них всё, что возможно.



Это всё ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать. К сожалению, правда никому не нравится. У нас прошло два аудита, внутри организации постоянно действовала внешняя аудиторская фирма, которая постоянно проводила проверки, у нас организована служба внутреннего контроля. Поймите, цена независимости — это законность, люди, которые пишут, даже не понимают, о чём говорят.



Посмотрите на результаты деятельности РУСАДА: мы восстановились практически за год, а на второй-третий год стали одним из лучших агентств. Более того, мы активно участвуем в работе рабочих групп. В Совете Европы мы, фактически, участвуем в антидопинговой международной повестке, активно сотрудничаем по направлениям расследований.



Считаю, что это удар недоброжелателей, и я ждал этого. Ждал, но не думал, что будет так подло. У нас сделок-то: закупка оборудования, логистические операции, все поездки обоснованы. А совмещений у меня не было и быть не может», — цитирует Гануса ТАСС.