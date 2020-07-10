«Психическое и физическое насилие было нормой». Британские гимнастки о жестокости тренеров

Британский канал ITV опубликовал серию интервью со спортсменками национальной команды Великобритании по спортивной гимнастике, которые заявили о жестоком обращении со стороны тренеров. В частности, свои истории рассказали Кэтрин Лайонс – чемпионка Европы среди юниоров 2014 года и серебряная призёрша юношеской Олимпиады-2013, а также Лиза Мейсон, участница Олимпиады-2000 и чемпионка Игр Британского Содружества-1998.
«Психическое и физическое насилие было полностью нормой. Нас учили больше бояться тренера, чем тренировать нас, и это был единственный способ достичь этого. Я никогда не узнаю, возможно ли быть на моём уровне без этого или я могла бы быть ещё лучше, если бы меня не избивали», — приводит слова Лайонс Eurosport.
«Мой тренер сажал меня на брусья, пока мои руки не кровоточили. Это было чем-то нормальным. Мы даже не поняли, что это было злоупотребление. Зачем нам?» — сказала Мейсон.
Также Мейсон в интервью сообщила, что однажды её поставили перед другими спортсменами в нижнем белье, чтобы все смотрели на её лишний вес. Помимо этого она сказала, что многие спортсменки тренировались под болеутоляющими.
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