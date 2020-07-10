Каролина Севастьянова показала солнечное фото в откровенном купальнике
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка сидит на скамейке под деревом, сквозь листву которого пробивается солнце.
«Летняя униформа», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Богиня».
«Фигура супер».
«Роскошна, как всегда».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Бесподобна в каждом ракурсе». Подписчики оценили пляжное фото Каролины Севастьяновой
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