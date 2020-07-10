Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в Москве отменён

Совет директоров Европейской ассоциации каноэ из-за пандемии коронавируса принял решение об отмене чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 и до 24 лет в Москве. Проведение соревнований планировалось в период со 2 по 5 июля 2020 года.

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ сделала всё возможное, чтобы сохранить проведение первенства, и в течение последнего месяца вела переписку со всеми организациями, вовлечёнными в подготовку соревнований, пытаясь найти даты, отвечающие возможностям каждой из них. Однако в условиях пандемии коронавируса, когда все международные соревнования 2020 года откладывались на более поздний срок, сложилась ситуация, в которой трудно было подобрать подходящие даты для проведения первенства осенью 2020 года, приемлемые для всех.

Мы все сожалеем, что первенство Европы 2020 года не состоится, но несмотря ни на что, желаем всем спортсменам, тренерам, любителям нашего вида спорта здоровья, терпения и достижения намеченных целей», — говорится в сообщении на сайте ВФГБК.