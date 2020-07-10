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Елена Исинбаева: поле подсолнухов навеяло детские воспоминания

Елена Исинбаева: поле подсолнухов навеяло детские воспоминания
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, как проводила лето в деревне у бабушки.

«Конец рабочей недели! Время для отдыха с семьёй на природе! Поле подсолнухов навеяло на меня детские воспоминания…

Каждое лето, всей роднёй, а родни у нас человек 30, мы ездили к бабушке в деревню копать картошку. Целый день работали в огороде, уставали жутко. Вечером в яблоневом саду варили кукурузу и если до отвала. Ходили детьми, километров за пять от дома, на рыбалку. Кушали бабушкины щи из деревянных тарелок, деревянными ложками… Сидели не на стульях, а на бабушкином сундуке. Что в нём было, до сих пор неизвестно, залазить в него было запрещено», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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