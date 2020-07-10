Ганус: в лучшем случае Московская лаборатория появится через 8 лет

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил мнение, что Московская антидопинговая лаборатория сможет снова полноценно заработать только через 8 лет.

«Мы потеряли лабораторию. В лучшем случае она появится лет через восемь. Все биоматериалы в это время будут вывозиться за пределы страны. Не говорю уже о логистике и стоимости.

Многие недооценивают это. Во время коронавируса многие страны закрыли доступ. Мы бы продолжили работу на территории страны. Но из-за закрытой Московской лаборатории мы не имели возможности анализа", — приводит слова Гануса РИА «Новости».

В декабре 2019 года исполком ВАДА признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, признав данные Московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной, неполными и не полностью достоверными. Из-за этого Россия может быть на четыре года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях, если CAS согласится с позицией ВАДА в деле против РУСАДА.