Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Призёр ОИ-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет

Призёр ОИ-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет
Другие / Конькобежный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция) на 28-м году жизни, сообщает официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Ван Рёйвен из-за жалоб на самочувствие была госпитализирована 25 июня во время сбора национальной команды Нидерландов в Фон-Ромё, что во французских Пиренеях. Спортсменка страдала расстройством иммунной системы после перенесённой операции на плече. Её поместили в реанимацию, и с 29 июня шорт-трекистка находилась в искусственной коме.

Ван Рёйвен ушла из жизни в пятницу, 10 июля. Попрощаться с ней приехали её близкие и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в активе ван Рёйвен золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.

Призёр Олимпиады-2018 по шорт-треку находится в реанимации
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020