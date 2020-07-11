Призёр ОИ-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция) на 28-м году жизни, сообщает официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Ван Рёйвен из-за жалоб на самочувствие была госпитализирована 25 июня во время сбора национальной команды Нидерландов в Фон-Ромё, что во французских Пиренеях. Спортсменка страдала расстройством иммунной системы после перенесённой операции на плече. Её поместили в реанимацию, и с 29 июня шорт-трекистка находилась в искусственной коме.

Ван Рёйвен ушла из жизни в пятницу, 10 июля. Попрощаться с ней приехали её близкие и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в активе ван Рёйвен золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.