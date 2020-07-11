Российский конькобежец Есин завершил карьеру и начал работу в сборной Казахстана

Призер чемпионата мира в спринтерском многоборье Алексей Есин объявил о завершении профессиональных выступлений.



«Думал, что закончу карьеру годом раньше, но ещё не мог до конца осознать, что всё, пора. Решил продолжить, посмотреть на всё под другим углом: на себя, на других спортсменов, на работу, которую мы делаем.



Сделал для себя определённые выводы, изучил некоторые аспекты, которые можно будет, если решу, применить в тренерской работе. При всём этом мне тогда даже удалось отобраться на этапы Кубка мира. Но уже тогда было понимание, что это мой заключительный сезон», — цитирует Есина «Р-Спорт».



Спортсмен заявил, что сразу же после завершения карьеры начал работу в тренерском штабе сборной Казахстана.



«Со мной связался Дима Бабенко, главный тренер сборной Казахстана, и предложил возглавить спринтерскую группу. Точнее, не только спринтеров, но и тех, кто бегает средние дистанции — до «полторашки». Я подумал, почему бы и нет?» — говорит о своём решении Алексей.



32-летний Есин — призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в спринтерском многоборье.