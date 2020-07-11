Волейболист Спиридонов подписал контракт с клубом из Катара

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, волейболист Алексей Спиридонов стал игроком катарского «Аль-Ахли». Об этом сообщается на официальной странице клуба в «Инстаграме». Вместе с ним в «Аль-Ахли» переберётся ещё один россиянин — бывший диагональный «Белогорья» Роман Данилов.



В прошлом сезоне Алексей выступал в составе «Урала». В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, «команда заняла двенадцатое место из четырнадцати.



Спиридонов выступал также за казанский «Зенит», «Енисей», «Факел» и «Искру». Он трижды выигрывал Кубок России, по одному разу — национальный чемпионат и Суперкубок. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 доигровщик побеждал в Лиге чемпионов (в составе «Зенита»).

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