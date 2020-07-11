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Директор красноярской СШОР подозревается в мошенничестве более чем на 4 млн рублей

Директор красноярской СШОР подозревается в мошенничестве более чем на 4 млн рублей
Другие / Прочие виды спорта 0

Полиция заинтересовалась контрактом на 14,5 млн рублей, по которому красноярская школа олимпийского резерва закупила австрийские сани. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как выяснило следствие, австрийскими сани были лишь по документам. На деле страной — производителем лыж оказалась Латвия. Отмечается, что латвийские лыжи стоят гораздо дешевле.

По версии следователей контрактом занимался директор учреждения Пётр Долгих и руководство фирмы ООО «Сибспортресурс». Кроме того, по словам источников, на причастность к сделке будут проверены и сотрудники ведомства Павла Ростовцева.

Павел Ростовцев — бывший биатлонист, серебряный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира. 30 сентября 2019 он был назначен министром спорта Красноярского края.

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