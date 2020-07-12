Бывшая легкоатлетка украинского происхождения обвиняется в торговле людьми

Рекордсменка Израиля по семиборью украинского происхождения Светлана Гнездилова обвиняется в торговле людьми, принуждению к проституции и отмывании денег, сообщает Die Welt.

По данным источника, бывшая легкоатлетка находится в следственном изоляторе в Тель-Авиве. Утверждается, Гнездилова вербовала молодых девушек, в том числе из России, для работы проститутками в Израиле. При этом Гнездилова оставляла себе большую часть заработанных ими денег. Если суд признает украинку виновной, ей грозит многолетнее тюремное заключение.

«Не знаю, откуда всё это пошло. У меня на уме были только хорошие вещи. Я образованная женщина, делаю всё, чтобы иметь хорошую жизнь со своей дочерью в Израиле», — прокомментировала Гнездилова в суде.

Два года назад израильские правоохранительные органы уже начинали расследование в отношении Гнездиловой, однако обвинений украинке предъявлено не было, так как стало известно, что следователь пользовался услугами одной из девушек, которых украинка принуждала к проституции.

Гнездилова родилась в Украине в 1969 году. В 1995-м эмигрировала в Израиль. В 2008 году легкоатлетка завершила спортивную карьеру.