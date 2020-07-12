Бывшая легкоатлетка украинского происхождения обвиняется в торговле людьми

Рекордсменка Израиля по семиборью украинского происхождения Светлана Гнездилова обвиняется в торговле людьми, принуждению к проституции и отмывании денег, сообщает Die Welt.
По данным источника, бывшая легкоатлетка находится в следственном изоляторе в Тель-Авиве. Утверждается, Гнездилова вербовала молодых девушек, в том числе из России, для работы проститутками в Израиле. При этом Гнездилова оставляла себе большую часть заработанных ими денег. Если суд признает украинку виновной, ей грозит многолетнее тюремное заключение.
«Не знаю, откуда всё это пошло. У меня на уме были только хорошие вещи. Я образованная женщина, делаю всё, чтобы иметь хорошую жизнь со своей дочерью в Израиле», — прокомментировала Гнездилова в суде.
Два года назад израильские правоохранительные органы уже начинали расследование в отношении Гнездиловой, однако обвинений украинке предъявлено не было, так как стало известно, что следователь пользовался услугами одной из девушек, которых украинка принуждала к проституции.
Гнездилова родилась в Украине в 1969 году. В 1995-м эмигрировала в Израиль. В 2008 году легкоатлетка завершила спортивную карьеру.
- 12 июля 2020
-
10:45
- 11 июля 2020
-
17:04
-
15:16
-
14:20
-
12:13
-
00:21
- 10 июля 2020
-
22:00
-
21:43
-
19:51
-
18:40
-
18:05
-
16:31
-
14:24
-
12:38
-
12:25
-
10:43
-
10:30
-
07:14
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:43
-
21:18
-
20:40
-
19:23
-
18:42
-
16:00
-
15:55
-
14:28
-
14:03
-
13:50
-
12:42
-
12:11
-
09:39
-
09:19
-
00:58
- 8 июля 2020
-
21:31